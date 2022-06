Met de lessen van Benítez, Van Gaal en Van Marwijk begint trainer Kuijt bij ADO

Dirk Kuijt leek voorbestemd om de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord te worden. Maar plotseling deed hij een stap terug. Nu duikt de oud-international (41) op bij ADO Den Haag, vlak na een van de teleurstellendste dagen uit de clubgeschiedenis. Daar zit hij dan, na 104 keer in Oranje. Na een carrière met kampioenschappen, bekers, een Champions League- en een WK-finale. Klaar om als trainer helemaal opnieuw te beginnen. Hij mag het zelf uitleggen, nadat hij geïntroduceerd wordt als iemand die de club durf, passie en werklust brengt. "Ik heb er bewust voor gekozen om Feyenoord op een bepaald moment te verlaten", zegt Kuijt. "Ik heb daarna even de tijd genomen om me voor te bereiden op een kans. Die heeft zich nu aangediend." Schade aan imago ADO Voor iemand van zijn statuur klinkt ADO in eerste instantie niet als een kans. Zeker nu niet. De club miste niet alleen promotie naar de eredivisie, na een riante 3-0 te hebben verspeeld tegen Excelsior. Ook het imago van de club liep flinke schade op, toen supporters in hun teleurstelling niet konden verkroppen en zich misdroegen.

Dirk Kuijt en Arjen Robben na de gewonnen troostfinale op het WK 2014 - ANP

Toch probeert Kuijt de aanwezigen ervan te overtuigen dat het wel degelijk een gouden match kan zijn. "Ik ben een positief mens", benadrukt hij meerdere keren, wetende dat hij de zesde trainer is in tweeënhalf jaar tijd.

Quote Ik heb de ambitie om in het eerste jaar te promoveren. Dat is een uitdaging en daar hou ik van. Dirk Kuijt, de nieuwe trainer van ADO Den Haag

"Het was voor mij niet belangrijk of het de eerste divisie of de eredivisie zou zijn. Het gaat me om de ambitie van de club. Ik heb gehoord dat Den Haag een sleeping giant is, dat spreekt me erg aan", vervolgt Kuijt. "Ik heb de ambitie om in het eerste jaar te promoveren. Dat is een uitdaging en daar hou ik van." En als je het zo bekijkt, zijn ADO en Kuijt voor elkaar geknipt. Om met elkaar mee te groeien de komende jaren. "Niet alleen naar de eredivisie, maar dan ook in het linkerrijtje. Dat is waar de club naar mijn mening hoort."

Nieuwe ADO-trainer Kuijt meteen vol ambitie: 'Wil promoveren' - NOS

De weg is nog lang, maar Kuijt benadrukt dat er al en hoop kwaliteit aanwezig is. Anders was de club niet op een haar na gepromoveerd. En er komt nog wel wat versterking. Trots presenteerde hij tijdens zijn welkomspraatje John Metgod als assistent. En ook voor huidig interim-coach Giovanni Franken lijkt een rol weggelegd in de nieuwe staf. Er moet snel een nieuw elftal staan, om de inhaalslag in de Hofstad gestalte te geven. Zo kan Kuijt tevens de ontstane twijfels rond zijn imago als trainer wegpoetsen. Mikpunt van spot Want was hij wel goed genoeg voor Feyenoord? En ging het privé wel goed met hem? Kuijt was betrokken bij een illegaal gokcircuit. En zijn veranderde uiterlijk was het mikpunt van spot, toen hij als analist op televisie verscheen. "Ik hou van de Haagse humor. Maar die grapjes over mijn gezicht zijn uit, ik kijk uit naar nieuwe." Zelfverzekerd vertelt Kuijt over zijn plannen, geduldig geeft hij antwoord op de gekste en meest kritische vragen die hem gesteld worden. Waarom hij bijvoorbeeld in 1998 niet al naar de club kwam, toen hij nog moest doorbreken als profvoetballer. "Ik heb hier inderdaad vaak op de radar gestaan. Mark Wotte heeft me diverse keren gescout", herinnert Kuijt zich nog goed. Maar trainer Wotte verruilde Den Haag voor Utrecht. Daar nam hij Kuijt uiteindelijk mee naartoe en de rest is geschiedenis. "Het heeft even geduurd, maar hier ben ik dan alsnog."

Dirk Kuijt als speler van FC Utrecht in duel met Fabio Cannavaro - ANP

Waar bijna niemand had durven voorspellen wat Kuijt als speler allemaal zou bereiken door zijn grenzeloze en aanstekelijke werklust, wil hij ook als trainer overtreffen. Hij zal eraan moeten wennen dat hij in die rol vanaf de kant moet toekijken of zijn plan werkt, want het liefst zou hij zo het veld nog in willen rennen. "Ik ben van origine een aanvallend denkende coach, vanuit de rol die ik als speler had. Maar ik wil ook graag druk zetten", verklapt hij zijn filosofie. "Louis van Gaal en Rafael Benítez zijn de trainers van wie ik enorm veel geleerd heb. En dankzij Bert van Marwijk weet ik wat vertrouwen met een speler kan doen." Het beste van die drie, dat moet het worden. Hij legt de lat hoog. "Want ik geloof in mezelf", zegt hij, ambitieus als hij is. "Maar ik ben nu niet bezig met Feyenoord, om daar ooit coach te worden." Dankzij zijn ervaring als jeugdcoach van Feyenoord heeft hij bovendien een oog voor talent gekregen, vult hij aan. Zo krijgt zijn nieuwe elftal wellicht weer wat impulsen vanuit de jeugd, zodat er snel weer een ploeg staat waar Den Haag zich met trots mee kan identificeren.

Dirk Kuijt in zijn afscheidsduel bij Feyenoord - Pro Shots