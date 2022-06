Koolhof wint in gemengd dubbel zijn eerste grandslam, Rojer naar finale mannendubbel

Wesley Koolhof heeft op Roland Garros de titel in het gemengd dubbelspel in de wacht gesleept. Aan de zijde van Ena Shibahara won hij in de finale met 7-6 (5), 6-2 van het duo Ulrikke Eikeri/Joran Vliegen. Jean-Julien Rojer bereikte de finale in het mannendubbel.

Koolhof en de Japanse Shibahara namen in de eerste set een 5-2 voorsprong. De Belg en de Noorse sleepten er echter een tiebreak uit en kwamen daarin zelf met 5-2 voor.

Mede dankzij de fantastische reflexen van zijn partner aan het net ging de set toch naar onze landgenoot. De tweede set liep daarna op rolletjes, waardoor de 33-jarige Koolhof zijn eerste titel op een grandslamtoernooi veroverde.

In 2020 verloor hij met Nikola Metic de finale van het herendubbelspel op de US Open.

Rojer ten koste van Middelkoop naar finale

In het mannendubbel is er ook kans op Nederlands succes. Jean-Julian Rojer plaatste zich met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador voor de finale in Parijs.