Grote menigte viert jubileumfeest Queen Elizabeth in Londen

In Londen vieren tienduizenden mensen het 70-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth. Het lange weekend vol festiviteiten is afgetrapt met de jaarlijkse Trooping the Colour-parade.

Het was rond 11.00 uur lokale tijd al zo druk dat er geen plek meer is voor nieuwe toeschouwers. De politie vroeg mensen om niet meer naar het park te komen om "teleurstelling te voorkomen".

Na de parade is Elizabeth verschenen op het balkon van Buckingham Palace. Naast haar neef Edward, de hertog van Kent, keek ze naar de troepen en straaljagers.

Later op de dag kwam ze terug voor een balkonscène met familieleden. Daarbij waren alleen werkende royals aanwezig. De kleinzoon van de koningin, Harry, zijn vrouw Meghan en de omstreden prins Andrew ontbraken dus.

De koningin viert haar platina jubileum: ze zit 70 jaar op de troon en is wereldwijd het oudste en langst zittende staatshoofd.

De start van de parade: