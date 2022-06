Zoekactie naar vermiste Gino (9) in Kerkrade

De politie zoekt naar de 9-jarige Gino van der Straeten uit Maastricht. De jongen verdween gisteravond spoorloos uit een speeltuin in Kerkrade.

"Wij denken dat hij is meegenomen", zegt Gino's volwassen zus Kelly bij 1Limburg. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar sluit geen enkele optie uit, aldus een woordvoerster.

Gino is gisteravond tussen 19:30 en 20:30 uur voor het laatst gezien bij een speeltuin aan de Hertogenlaan en Zonstraat. De politie sloeg meteen groot alarm omdat er geen verklaring gevonden kan worden voor zijn verdwijning.

Logeren

Zus Kelly zegt geëmotioneerd dat ze de hele nacht heeft gezocht. "We hebben ook liggen schreeuwen. In de tijd dat wij naar hem hebben gezocht, moet hij niet ver uit de buurt kunnen zijn geweest."

Gino is 1,30 meter lang, draagt een rode jas met zwarte mouwen. een lichte spijkerbroek en groene schoenen met witte zolen. Hij was op stap met een zwarte step met rode handvatten. De jongen woont normaal bij zijn moeder in Maastricht, maar zij is ernstig ziek. Sinds een week logeert de jongen daarom bij zijn oudere zus.

De politie zoekt onder meer met een helikopter en drones. Ook privébeelden van camera's in de buurt worden onderzocht.