Amber Alert voor vermiste Gino (9) in Kerkrade

Gino is 1,30 meter lang, draagt een rode jas met zwarte mouwen. een lichte spijkerbroek en groene schoenen met witte zolen. Hij was op stap met een zwarte step met rode handvatten. De jongen woont normaal bij zijn moeder in Maastricht, maar zij is ernstig ziek. Sinds een week logeert de jongen daarom bij zijn oudere zus Kelly.

Zus Kelly zegt geëmotioneerd dat ze de hele nacht heeft gezocht. "We hebben ook liggen schreeuwen. In de tijd dat wij naar hem hebben gezocht, moet hij niet ver uit de buurt kunnen zijn geweest."

De politie zoekt naar de 9-jarige Gino van der Straeten uit Maastricht. De jongen verdween gisteravond spoorloos uit een speeltuin in Kerkrade. Er is een Amber Alert uitgegaan.

"Zien jullie een heel lief mannetje, blond en blauwe ogen, bel dan alsjeblieft de politie", zegt zijn zus Kelly. "Alsjeblieft."

Gino's andere zus Naomi is vandaag druk bezig geweest om flyers te verspreiden. Volgens haar gaat de familie vanmiddag vanaf 17.00 uur weer op zoek naar de jongen, "We doen nu even niets, omdat de politie met honden zoekt. Dan moeten we voorkomen dat ze niets ruiken omdat wij er tussendoor lopen."

Volgens Naomi wordt zowel in Kerkrade als in Maastricht gezocht. Zij sluit niet uit dat de jongen zijn zieke moeder zo miste dat hij naar haar toe is gestept.