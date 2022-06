KLM mag nieuwe piloten niet vragen naar vaccinatiestatus

KLM mag bij het aannemen van piloten niet vragen naar hun vaccinatiestatus. Het gerechtshof van Amsterdam heeft ook bepaald dat de luchtvaartmaatschappij ook geen kandidaten mag afwijzen die niet gevaccineerd zijn tegen corona of geen vaccinatie willen nemen.

Informatie over de vaccinatiestatus van piloten was volgens KLM nodig vanwege reisrestricties in diverse landen. Piloten en ander personeel die niet gevaccineerd zijn mogen namelijk niet vliegen naar landen die een reisrestrictie hebben voor ongevaccineerden.

Dat geldt ook voor vluchten over een bepaald grondgebied, omdat er een noodsituatie kan ontstaan waardoor het vliegtuig moet landen. Hierdoor had KLM moeite de roosters voor piloten rond te krijgen.

Zwaarder belang

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), die het kort geding tegen KLM heeft aangespannen, is blij met de uitspraak. Volgens de belangenvereniging moeten rechten van kandidaat-vliegers zwaarder wegen dan het het belang van KLM om haar planning rond te krijgen.

Het gerechtshof legt KLM een dwangsom op van 100.000 euro per overtreding. KLM kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. De luchtvaartmaatschappij zegt in een reactie dat het de uitspraak eerst gaat bestuderen.