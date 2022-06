Vanavond op tv: Zijn zorgrobots de toekomst? • Borgen tien jaar later

Om de personeelstekorten in de zorg tegen te gaan, wordt er onder andere gekeken naar het gebruik van zorgrobots. Die kunnen steeds meer. Maar welke taken kunnen ze wel overnemen en welke niet? En moeten we dat willen?

Borgen tien jaar later

Borgen is wereldwijd door tientallen miljoenen kijkers bekeken. De serie gaat over Deense politiek, de rol van parlementariërs, ambtenaren en journalisten en hun onderlinge dynamiek. Nu, tien jaar na de laatste aflevering, is er een nieuw seizoen. Hoe maak je, in tijden waarin de politiek soms wel fictie lijkt, een boeiende politieke serie?