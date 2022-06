Teleurstelling op Waddeneilanden over gasboring: 'Oorlog is gelegenheidsargument'

Woede en teleurstelling op de Waddeneilanden, nu staatssecretaris Vijlbrief toestemming heeft gegeven om naar gas te boren op de Noordzee, op ruim 19 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Met de nieuwe gasbron wordt Nederland minder afhankelijk van de import van gas uit het buitenland, zoals uit Rusland.

"Maar dat is echt een gelegenheidsargument", zegt burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog bij Omrop Fryslân. "Het duurt nog jaren voordat dit gas uit de Noordzee gebruikt kan worden."

Gisteravond werd bekend dat Nederland, in samenwerking met Duitsland, het gas in de Noordzee naar boven gaat halen. Er komt een productieplatform op zee. Om het gas aan wal te krijgen, wordt een pijpleiding aangelegd. Ook komt er een kabel naar een Duits windpark in de buurt, om het platform van elektriciteit te voorzien. De exploitanten verwachten in 2024 gas aan land te brengen.

Niet als enige tegen boringen

Van Gent kreeg gisteren een telefoontje van staatssecretaris Vijlbrief met het nieuws. "Ik stel het op prijs dat hij het me persoonlijk laat weten, maar ik was heel erg teleurgesteld. En ik ben niet de enige die mordicus tegen de gasboringen is", zegt ze.

De burgemeester van Schiermonnikoog verwijst naar de felle kritiek die lokale en regionale bestuurders op de Wadden hebben. "Ik had gehoopt dat er nieuwe inzichten zouden ontstaan. Niet boren naar het verleden, maar investeren in de toekomst. Laten we die jaren gebruiken om te kijken naar hernieuwbare energie."

Burgemeesters van de Waddengemeenten denken na over vervolgstappen, zegt ze.

Kwetsbaar gebied

Van Gent vindt dat het Wad beschermd moet worden. "Het Waddengebied is Unesco-werelderfgoed. We moeten heel zuinig zijn op dit kwetsbare gebied, maar er gebeurt van alles." Ze wijst op containervervoer, zoutwinning en windmolens. "Ik ben niet tegen die parken, maar het moet wel goed gebeuren. En nu komen er ook nog gasboringen bij."

Wat de burgemeester betreft is de discussie nog niet voorbij. "Ik hoop op een goed politiek en maatschappelijk debat. Vandaag is er een commissiedebat in de Tweede Kamer. Er lopen ook nog bezwaarschriften, waar we nog reactie op moeten krijgen."

Maar vooralsnog overheerst teleurstelling. "Ik had gehoopt dat dit nieuwe kabinet een andere richting in zou slaan. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd."