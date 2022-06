Na 3 jaar weer naar boven op de Alpe: 'Je weet dat er moeilijke momenten komen'

Theo (70) en Margreet (53) uit Alkmaar fietsen niet, maar lopen de berg op. 'Team Bikkel' heeft zichzelf gehuld in lila shirt, de lievelingskleur van hun schoonzus Ellen. "Zij is in 1997 aan kanker overleden en ze was een bikkel", vertelde Theo eerder aan NH Nieuws . "Het staat zelfs op haar grafsteen."

Het is de vijftiende keer dat het evenement Alpe d'HuZes wordt gehouden. "Je weet dat er moeilijke momenten komen", zegt een deelnemer vanochtend, voordat hij wegflitst. Het is en blijft een zware klim. Maar dat lijkt de meeste mensen juist meer motivatie te geven.

Ondanks corona fietste Boris vorig jaar ook. Toen ging hij samen met zijn familie in totaal 45 keer de Stichtse Brug bij Blaricum op, om een beetje het Alpe d'HuZes-gevoel te krijgen. Vandaag rijdt hij de officiële route in Zuid-Frankrijk. Het liefst zes keer de klim naar 1860 meter in 21 haarspeldbochten, gemiddeld hellingspercentage 7,9 procent. "Ik heb goed getraind", lacht hij.

Voor een dag heet de Alpe d'Huez in Zuid-Frankrijk weer eventjes de Hollandse berg. Ruim 4500 Nederlanders gaan proberen om de berg zes keer op en af te fietsen of te wandelen om geld op te halen voor het onderzoek naar kanker.

"Ellen had zo'n groot hart", zegt zijn vrouw Margreet. "Ze werkte in een verzorgingshuis in Alkmaar en stond altijd voor iedereen klaar. Daarom wisten we in 2019 toen we uit naam van een overleden vriendin voor het eerst meededen aan Alpe d'HuZes, meteen dat we het nog een keer zouden doen en dan in naam van Ellen."

Naait soezen

Marcel van der Meulen uit het Groningse Blauwestad heeft nauwelijks getraind. Toch fietst hij samen met zes vrienden de Alpe d'Huez op. Als het even kan zes keer. "Het is zwaar, maar dat geeft niks", zegt hij bij RTV Noord.

De reden dat Van der Meulen de berg op wil, is zijn goede vriend Richard. "Hij heeft kanker, maar mede door research is zijn toestand stabiel en gaat hij vandaag aan mijn zijde omhoog. Dat is deels mogelijk door acties als deze."

Het Groningse vriendenteam met de toepasselijke naam Naait soezen, deurbroezen! haalde van tevoren ruim 11.000 euro op. Want daar gaat het natuurlijk om: geld, veel geld voor het KWF kankerfonds en kankeronderzoek. Bij de voorlaatste editie was de opbrengst bijna 12 miljoen euro. Dit jaar staat de teller, met de twee geannuleerde edities erbij, op meer dan 14 miljoen.