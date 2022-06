'Wurgcontracten voor Polen en Oekraïners in Westland'

Vakbond CNV luidt de noodklok over wurgcontracten die Oekraïense en Poolse werknemers moeten ondertekenen als ze aan de slag willen bij tuinders in het Westland. De bond zegt signalen te hebben dat het vermoedelijk om 35 tot 40 mensen gaat. Van 25 werknemers met wie de bond de afgelopen tijd contact heeft gehad is daadwerkelijk vastgesteld dat ze zo'n contract hebben.

Oekraïense vluchtelingen, maar ook Polen die in de Westlandse kassen aan de slag willen komen daar veelal terecht via bemiddelaars, zoals het Poolse uitzendbureau Janpol.

Een van de meest opvallende clausules in het in kreupel Nederlands gestelde contract is dat overtreding van de regels "kan leiden tot deportatie naar Oekraïne en een verbod op toegang tot EU-landen". Met andere woorden: Oekraïners die fouten maken, worden teruggestuurd naar de oorlog.

"Hoe kun je dat zeggen tegen mensen die op 2 mei begonnen zijn, die daar hebben kunnen wegkomen, die daar nog familie hebben zitten van wie ze niet weten hoe het ermee is?" zegt bestuurder Henry Stroek van CNV Dienstverlening in het NOS Radio 1 Journaal.

Verder is in het contract, waarover CNV beschikt, een aantal stringente regels opgenomen. Er staat uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld dat het "geen arbeidscontract" is.

Niet willekeurig gekozen

In een geanonimiseerd contract wordt een brutoloon vermeld van 10,48 euro per uur, het minimumloon. Aan het begin van elke maand moeten er 50 euro 'administratiekosten' worden afgedragen. De werknemer moet voor eigen verblijf en vervoer betalen, evenals voor werkkleding en schoenen ("als het moet").

Reizen binnen de Europese Unie en de Schengen-landen is verboden "ongeacht het doel van het verblijf (zelfs toeristisch)". Het uitzendbureau bepaalt wanneer mensen weer weg mogen uit Nederland. "Deze datum kan niet willekeurig gekozen worden."

Wie voortijdig met zijn baan stopt moet ruim 200 euro boete betalen. "Ongewettigde afwezigheid" op het werk geldt als eenzijdige beëindiging van het contract. Verder is het de werknemers verboden "direct contact op te nemen met andere werknemers uit het Nederlandse bedrijf, met namen over arbeidskwesties. Het overtreden van deze regel kost 500 euro".

Sinds het begin van de oorlog zijn ongeveer 60.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland terechtgekomen.

Uitgebuit

RTL Nieuws heeft vrouwen gesproken die in het Westland bij plantenkwekerij Vreugdenhil Bulbs & Plants in 's Gravenzande werken. Ze zijn van Oekraïne naar Polen gevlucht en vonden daar werk via Janpol.

De vrouwen worden uitgebuit, zeggen ze. Hun verhaal wijst erop dat de bepalingen in het contract ook echt worden uitgevoerd: ze weten niet hoeveel ze netto verdienen, omdat er behalve premies ook een bedrag wordt ingehouden voor onderdak en vervoer.

Hoeveel dat is weten ze niet. Ze moesten allemaal verschillende bedragen betalen aan het uitzendbureau voor het in orde maken van documenten. "Ze hebben al onze gegevens, en we weten niet wat er met ons gebeurt als we kritiek hebben. Het zijn maffiapraktijken", zegt een van de werknemers tegen RTL.

Kwekerij Vreugdenhil zegt desgevraagd later vandaag met een reactie te komen. Tegen vakbond CNV zei het bedrijf de contracten niet te kennen.