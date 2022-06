School Bilthoven uit voorzorg dicht na dreigmail

De middelbare school De Werkplaats in Bilthoven is vandaag uit voorzorg dicht na een dreigmail die dinsdagavond is verstuurd. Burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt adviseerde de sluiting na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie, meldt RTV Utrecht.

Leerlingen van De Werkplaats kregen eergisteravond een bericht in hun mailbox met de tekst: "Ik ga jullie allemaal doodschieten. Geniet nog maar van jullie leven." Bij de tekst stond een foto van een pistool. De afzender noemt een datum die niet klopt: donderdag 2 juli. Het is vandaag donderdag 2 juni.

De mail was verstuurd vanuit een account van een leerling, maar hij weet van niets. De rector van de school zei gisteren nog dat deze jongen waarschijnlijk is gehackt en dat de situatie veilig zou zijn.

Toch blijft de school met ruim 1300 leerlingen dicht uit voorzorg. Dit hangt volgens de school samen met het onderzoek dat de politie doet naar de herkomst van de dreigmail.