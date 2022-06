Ervaren hockeycoach Oltmans vertrekt na zeer teleurstellend seizoen bij Kampong

Roelant Oltmans is niet langer trainer van Kampong. De Utrechtse hockeyclub neemt na een teleurstellend seizoen afscheid van de voormalig bondscoach van de mannen en vrouwen van Oranje. Het contract van de trainer liep nog door tot 2024.

De 67-jarige Oltmans had Kampong twee jaar onder zijn hoede. Dit seizoen eindigde de ploeg zeer teleurstellend als vijfde in de hoofdklasse, waardoor de Utrechters voor het eerst sinds 2011 de play-offs om de landstitel misliepen. De laatste vier keer stond Kampong steevast in de finale van die play-offs, met twee landstitels als gevolg.

Schat aan ervaring

Oltmans beschikt over een schat aan ervaring in het hockey, voornamelijk als bondscoach. Van 1989 tot 1993 was hij bondscoach van de vrouwen, die hij in 1990 naar de wereldtitel leidde.