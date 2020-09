Leider Bende van Venlo blijft in de cel

Frenkie P., leider van de beruchte Bende van Venlo, blijft in de cel.

De 47-jarige Limburger spande onlangs een kort geding aan tegen de staat. Hij wil zich, ondanks zijn levenslange gevangenisstraf, voorbereiden op een terugkeer in de maatschappij. Maar de rechter vindt dat daar geen sprake van kan zijn.

P. werd in 1996 tot levenslang veroordeeld voor meerdere moorden. Samen met een aantal andere tieners zaaide hij begin jaren 90 dood en verderf in en rond Venlo. P. heeft de meeste delicten ontkend en doet dat nog altijd.

Volgens 1Limburg denkt hij dat deze ontkenning - het feit dat hij nog altijd geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden - tegen hem wordt gebruikt. En dat hij daarom (nog) niet mag deelnemen aan een resocialisatietraject - een traject om weer te wennen aan de maatschappij.

Toekomstplannen

De rechtbank wijst er vandaag vooral op dat P. niet of nauwelijks meewerkte aan onderzoeken naar zijn persoonlijkheid.

"Er is met name een negatief advies gegeven omdat P. zich bij het onderzoek door het Pieter Baan Centrum en de reclassering terughoudend heeft opgesteld en niet of nauwelijks wilde praten over zichzelf, zijn sociale netwerk en zijn toekomstplannen", aldus de rechter. "Hierdoor zijn de onderzoeken beperkt gebleven en hebben de onderzoekers geen uitspraak kunnen doen over de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis en de kans op herhaling"

Opnieuw

Binnen twee jaar wordt opnieuw getoetst of P. kan worden toegelaten tot een resocialisatietraject. Dat gebeurt door het Adviescollege Levenslanggestraften,