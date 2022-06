Na 33 jaar laatste Ontbijtnieuws voor Jan de Hoop: 'Duizenden lieve berichtjes'

De presentator is 33 jaar het vaste gezicht van het RTL Ontbijtnieuws geweest. De uitzending sloot af met een dankwoord aan onder meer de redactie en zijn man Coen. "Hij heeft in het begin het zetje gegeven om dit werk te gaan doen en hij wordt ook altijd wakker van die wekker 's ochtends."

Na een korte video waarin de carrière van De Hoop in vogelvlucht te zien was, inclusief bloopers, richtte hij zich tot de kijker. Hij zei dankbaar te zijn voor iedereen die naar hem keek tijdens de uitzendingen en wenste zijn opvolger succes, Robbie Kammeijer, voorheen presentator van EditieNL.

Geridderd

De Hoop kreeg na zijn laatste uitzending een koninklijke onderscheiding van burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn. Hij werd in de studio van RTL benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. "In 33 jaar bent u het gezicht van het Ontbijtnieuws geworden", zei Heerts. "Alsof u iedere ochtend bij de kijkers aan de keukentafel aanschoof."

De Hoop zegt tegen RTL Nieuws dat hij aan het idee moet wennen dat hij vanaf vandaag niet meer achter de nieuwsdesk zit. Hij zag de studio als zijn tweede woonkamer en de collega's als zijn familie. Dat hij nu niet meer terugkomt naar die studio als nieuwslezer vindt hij "niet te bevatten".

'Hele dag gapen'

Stoppen is De Hoops eigen keuze geweest. Ongeveer twee jaar geleden gaf hij al aan dat het genoeg was geweest. Uiteindelijk bleef hij toch bij het RTL Ontbijtnieuws, maar ging hij wel minder werken: van vier naar drie dagen in de week.

Elke dag stond De Hoop om 03.00 uur op. "Je moet maar eens googelen wat dat soort tijdstippen met je doen", zei hij in een afscheidsinterview bij zijn werkgever. "Mijn werkdag zit er dan wel om 10.00 uur in de ochtend op, ik zit de rest van de dag te gapen, op de terugweg val ik vaak bijna in slaap."

Het vroege opstaan begon steeds meer zijn tol te eisen. Dat gaf De Hoop uiteindelijk de doorslag in zijn besluit om er definitief mee te stoppen.

Veronica Nieuwsradio

De Hoop, die tegenwoordig op de Veluwe woont, werkte als puber al voor een radioprogramma van een ziekenhuis. Daarna ging hij werken bij de illegale radiozender Radio Mi Amigo. Zijn journalistieke carrière begon bij Veronica Nieuwsradio in 1987, als nieuwslezer.

Twee jaar later stapte hij over naar tv bij de zender die begon als RTL Véronique en later RTL 4 werd. In datzelfde jaar startte hij als nieuwslezer bij het RTL Ontbijtnieuws.

Een nieuwsuitzending in het eerste jaar dat Jan de Hoop op de beeldbuis te zien was: