Oranje leent bondscoach van Rusland, met ervaring in internationale rugbytop

Dick Muir is aangesteld als interim-bondscoach van de Nederlandse rugbyers. De Zuid-Afrikaanse topcoach begeleidt de komende twee maanden naast de nationale ploeg ook het beloftenteam, dat meedoet aan de Summer Tour.

Opvallend is dat de 57-jarige Muir op dit moment in dienst is van Rusland, dat door de inval in Oekraïne niet in actie mag komen. Daardoor stond hij in de tussentijd open voor wat anders.

"Afgelopen weekend was ik bij de ontknoping van de ereklasse in het rugbystadion in Amsterdam en het talent dat ik daar zag spelen, inspireerde mij enorm", zegt Muir. "In de afgelopen weken heb ik kennis mogen maken met Rugby Nederland. Een organisatie die veel bereikt heeft de afgelopen jaren en waar ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan hun sportieve ambities."

Zoektocht duurt voort

De tijdelijke aanstelling van Muir geeft Nederland de tijd om verder te kunnen zoeken naar een vaste opvolger van Zane Gardiner, die twee maanden geleden bij Oranje vertrok.

Muir heeft veel ervaring in de internationale rugbytop. Hij was onder meer assistent-coach bij de Zuid-Afrikaanse ploeg en hoofdverantwoordelijke bij de clubs Sharks en Lions.