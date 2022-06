Op zoek naar personeel zet NS een treinsimulator op het station

De Nederlandse Spoorwegen gaan met een treinsimulator op zoek naar meer personeel. In de simulator wordt nauwgezet nagebootst hoe je als machinist of conducteur een intercity door de drukke spits heen loodst. Morgen staat de simulator op station Utrecht Centraal, daarna volgt een tournee door het land.

Het is alle hens aan dek voor de NS, want het bedrijf is naarstig op zoek naar nieuw personeel. Op dit moment staan er 1100 vacatures open, meldt RTV Utrecht.

Het personeelstekort beperkt zich niet tot het rijdend personeel op de trein. Maar het is daar wel goed merkbaar. Zo gaat de onlangs uitgebreide treindienst tussen Arnhem, Schiphol en Rotterdam vanaf 13 juni weer terug naar een kwartierdienst. Volgens de spoorwegen zal het daar waarschijnlijk niet bij blijven en dreigen meer ingrepen in de dienstregeling.

Slecht weer

Om nu toch snel mensen te interesseren, zet NS de treinsimulator in die normaal wordt gebruikt om machinisten of conducteurs op te leiden. De simulator heeft dezelfde bediening als die van de nieuwste intercity waarmee de NS rijdt en bootst alles "zo realistisch mogelijk" na, laat een woordvoerder weten.

Gebruikers krijgen onder meer te maken met slecht weer, vertraagde treinen en andere zaken die in het echt kunnen voorkomen. De simulator laat ook zien hoe deuren geopend kunnen worden en hoe de noodrem werkt.

De treinsimulator staat morgen tussen 10.00 en 16.00 uur op Utrecht Centraal en is daarna te bezoeken op de stations Arnhem (11 juni), Alkmaar (18 juni), Deventer (24 juni), Rotterdam Centraal (2 en 3 juli) en Eindhoven Centraal (8 juli).