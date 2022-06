Denk gaat besturen, maar leden willen meer inspraak

De politieke partij Denk gaat vrijwel zeker meebesturen in drie gemeenten: Rotterdam, Schiedam en met een gedoogconstructie in Helmond. In de komende weken wordt een akkoord in Rotterdam en Schiedam verwacht waar Denk armoedebestrijding en meer gelijkheid als prioriteiten stelt.

Toch is er binnen de partij kritiek over het gebrek aan ledendemocratie. Zaterdag wordt er op een ledenvergadering een motie van afkeuring ingediend tegen partijleider Azarkan.

'Partij volwassen'

In Rotterdam onderhandelt Denk al weken over het vormen van een stadsbestuur met Leefbaar Rotterdam, VVD en D66 en hoopt de partij twee wethouders te kunnen leveren. In Schiedam neemt de partij zelfs het voortouw in de formatie met een eigen informateur, Metin Celik.

Een volgende stap in het volwassen worden van de partij, vindt partijleider Farid Azarkan. "Wij willen niet alleen anderen wijzen op fouten vanuit de oppositie, maar ook verantwoordelijkheid dragen."

Dat betekent dat Denk ook compromissen moet sluiten met de VVD, een partij waarmee Denk gaat samenwerken. "Ik heb de VVD ook hier in Den Haag zien veranderen", zegt Azarkan. "Wij hebben keihard gestreden voor de erkenning van institutioneel racisme, dat erkent Rutte nu ook."

Motie van afkeuring

Ondanks deze ontwikkeling wacht de partijleiding een onrustige ledenvergadering komende zaterdag. Kritische partijleden hebben acht moties ingediend waarin het bestuur wordt opgeroepen om meer te doen aan de ledendemocratie. Een motie van afkeuring van kandidaat-Kamerlid Ahmet Erdogan richt zich specifiek op partijleider Azarkan.

"Hij voelt zich heer en meester in de partij en heeft een grote inmenging als het gaat om de samenstelling van kandidatenlijsten en benoeming van lijsttrekkers", stelt Erdogan. "De drie Kamerleden bepalen bijna alles. Ze spreken van diversiteit, maar zetten drie mannen bovenaan de kandidatenlijst." Volgens het Denk-lid worden kritische leden ook op een zijspoor gezet.

Azarkan herkent zich niet in de kritiek. "Het is logisch dat ik als politiek leider meedenk en meepraat over kandidatenlijsten, omdat ik het team moet aanvoeren." Volgens hem zijn veel aannames in de kritische moties ook niet bewezen. "Qua diversiteit wijs ik erop dat de helft van de top 6 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer vrouw is, maar dat gaat inderdaad om de plekken vier tot en met zes."

Groeistuipen

Bij Denk is het niet mogelijk om te stemmen over kandidatenlijsten, die worden samengesteld door het bestuur en de kandidatencommissie. "Als we dat anders willen moeten we de statuten wijzigen", zegt partijvoorzitter Ejder Köse, die zegt daarnaar te willen kijken. "Wij willen ook decentraliseren, dus minder vanuit het partijkantoor in Rotterdam bepalen, maar lokale afdelingen meer zeggenschap geven."

De voorzitter doet de onrust bij kritische Denk-leden af als groeistuipen van een jonge partij. "Ik heb het idee dat hier ook wel rancune en teleurstelling een rol speelt bij deze leden, mijn oproep aan hen is: kom met voorstellen om de statuten te wijzigen en het democratischer te maken."

Ook Azarkan hoopt op 'een gezonde discussie' op de ledenvergadering zaterdag, die in tegenstelling tot vorige congressen achter gesloten deuren plaatsvindt.