Honderden wetenschappers steunen Jaap van Dissel na aanval FvD-Kamerlid

Honderden wetenschappers hebben het opgenomen voor Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM. Aanleiding is een beschuldiging van FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren, die vorige week in de Kamer stelde dat Van Dissel 'corrupt' is en aandrong op zijn ontslag. Hij leverde geen onderbouwing voor zijn beweringen.

Microbioloog Marc Bonten en viroloog Marion Koopmans schrijven in een ingezonden brief in de Volkskrant namens honderden wetenschappers dat dergelijke aantijgingen vaker voorkomen in het parlement en op sociale media aan de orde van de dag zijn. Dat ondermijnt het vertrouwen in de wetenschap, schrijven Bonten en Koopmans.

'Immuniteit niet misbruiken'

Ze wijzen erop dat in de coronapandemie dankzij de wetenschap binnen enkele weken een betrouwbare coronatest is ontwikkeld, binnen een half jaar een effectieve behandeling die tot een verlaagd sterftecijfer leidde en later ook de vaccins tegen het coronavirus.

"De polariserende toon van het debat en het verspreiden van desinformatie hebben ertoe bijgedragen dat sommigen zich van vaccinatie hebben afgekeerd", aldus de wetenschappers. Dat heeft levens gekost, zeggen ze.

Ze roepen de parlementariërs op hun immuniteit niet te misbruiken om mensen zonder meer te beschuldigen en verdacht te maken. Het pleidooi wordt onderschreven door honderden hoogleraren, alle veertien rectoren van de Nederlandse universiteiten en alle decanen van de studierichting geneeskunde.