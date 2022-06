Jubileum Queen Elizabeth: fragiel, maar wel 70 jaar op de troon

Een lang weekend vol parades, straatfeesten, een balkonscène, theater en een Buckingham Palace-popconcert. Vanaf vandaag vieren de Britten vier dagen lang hun langst regerende vorst ooit: Queen Elizabeth II. Een Platina Jubileum voor de koningin die 70 jaar regeert, want een Zilveren en Gouden Jubileum heeft de 96-jarige Elizabeth al meegemaakt. Ze is niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook wereldwijd het oudste en langst zittende staatshoofd. Wat er na 'Platina' komt, kan eigenlijk niemand je vertellen. Dit jubileumfeest is geen viering van het Britse koningshuis; het is een viering ter ere van háár: Queen Elizabeth. De uiterst plichtsgetrouwe koningin die al op jonge leeftijd beloofde "haar hele leven het land te zullen dienen". Een belofte die ze tot op de dag van vandaag, ondanks haar fragiele gezondheid, blijft nakomen. In die standvastigheid schuilt ook de kracht van haar populariteit. Vind maar eens een Brit die hier geen respect voor heeft.

Elizabeth trapte gisteravond zelf de festiviteiten af met een boodschap aan het Britse volk, waarin ze iedereen bedankte die zich had ingezet voor de festiviteiten. "Ik weet zeker dat er veel fijne herinneringen zullen ontstaan tijdens deze feestelijkheden." "Ik blijf geïnspireerd door de goede wil die me wordt betoond en ik hoop dat we ons de komende dagen kunnen bezinnen op wat er de afgelopen 70 jaar is bereikt, terwijl we ons met vertrouwen en enthousiasme richten op de toekomst."

Corgi-ballonnen Deze mijlpaal wordt overal in het Verenigd Koninkrijk gevierd. Er zullen naar schatting zo'n 40 miljoen Britten aan de festiviteiten en buurtfeesten deelnemen. Het portret van de koningin is afgebeeld op vlaggetjes en in bloembedden, en straks zweven ballonnen van corgi's (het Welsche dwerghondenras van de koningin) door de straten van Londen. Het hoogtepunt is de militaire parade vandaag, inclusief de beroemde balkonscène. Aanvankelijk werd gemeld dat kleinzoon Harry en vrouw Meghan daarbij zouden ontbreken omdat ze uit dienst van het Koninklijk Huis gingen, maar er is toch een plekje voor hen in de buurt gevonden. Naar verwachting zal de omstreden prins Andrew ontbreken als straaljagers sierlijk boven de menigte uitzwermen. Ook de 260 jaar oude koninklijke gouden statiekoets wordt van stal gehaald, vervaardigd in opdracht van George III in 1762 en sindsdien gebruikt voor de kroningen van alle Britse vorsten. Ook Elizabeth reed in 1953 in deze koets door de straten van Londen op de dag dat ze gekroond werd. Philip Holder uit Telford was toen nog klein, maar kan het zich nog goed herinneren. Hij werd op zijn 16e koetsenmaker en repareerde antieke exemplaren uit hooggeplaatste kringen. Philip kijkt dan ook vooral uit naar de parade met de Koninklijke Gouden Koets, één van de oudste koetsen ter wereld:

Elizabeth rijdt in 260 jaar oude Gouden Koets: 'Ontzettend duur om nu te maken' - NOS

"Verschrikkelijk oncomfortabel" De koningin zal ditmaal niet zelf in het antieke rijtuig zitten. Om haar te vervangen worden in de ramen van de koets de filmbeelden uit 1953 geprojecteerd. Elizabeth heeft zich ooit laten ontvallen dat de 4 ton wegende vergulde koets "verschrikkelijk oncomfortabel" is. Bovendien is de gezondheid van de bejaarde koningin erg broos. Volgens het paleis zal daarom per dag worden gekeken welke festiviteiten ze persoonlijk kan bijwonen. Sinds de vorstin in oktober in het ziekenhuis werd opgenomen spreekt het paleis van "terugkerende mobiliteitsproblemen" waardoor zij moeite heeft met staan en lopen. In de afgelopen maanden heeft ze verschillende ceremoniële gelegenheden, waaronder de opening van het parlement, moeten afzeggen, zeer ongebruikelijk voor haar. Toen ze in februari corona opliep vreesden veel Britten dat ze de viering van haar jubileum niet zou halen. Nationale bakwedstrijd Voor de mijlpaal van zeventig jaar is ook een nationale bakwedstrijd gelanceerd waarbij fanatieke taartenbakkers hun platina-pudding-recept kunnen opgedragen aan de koningin. Daar deden zo'n vijfduizend taartenbakkers mee. Shabnam Russo was met haar Rozen-Falooda taart, gebaseerd op een Indiaas' toetje, één van de laatste vijf finalisten.

Shabnam Russo - Else van der steeg