Depp: 'Ik heb mijn leven terug', Heard teleurgesteld na oordeel jury

Op het oog terneergeslagen en geheel in het zwart gekleed luisterde Amber Heard naar het oordeel in de geruchtmakende smaadzaak tegen haar ex-geliefde Johnny Depp. Dat viel grotendeels in zijn voordeel uit. Heard (36) kreeg slechts op een punt gelijk en is "ongelooflijk teleurgesteld", laat ze weten in een verklaring. Depp (58) zegt blij te zijn dat hij na zes jaar zijn leven terug heeft. De twee gaven elkaar de schuld van hun vastgelopen carrière, in de nasleep van hun korte maar turbulente huwelijk waarin drugs, drank en geweld aan de orde van de dag waren. Details over die giftige relatie werden tijdens de rechtszaak breed uitgemeten, ook doordat de staat Virginia het toestaat om alles in de rechtszaal in beeld vast te leggen.

Waar draaide deze zaak om? Twee jaar na hun scheiding, in 2018, schreef Heard in een opiniestuk in The Washington Post hoe ze slachtoffer was geworden van huiselijk geweld. Depps naam werd niet genoemd, maar de acteur betichtte haar van smaad en eiste 50 miljoen dollar van zijn ex. Heard accepteerde het niet dat ze voor leugenaar werd uitgemaakt en eiste 100 miljoen dollar van Depp. Het oordeel van de jury valt financieel gezien nadelig uit voor Heard, zij moet Depp onderaan de streep 8,35 miljoen dollar betalen.

Depp zit op dit moment in Groot-Brittannië om gastoptredens te geven bij concerten van gitarist Jeff Beck. Hij kwam al snel met een verklaring, waarin staat dat zijn leven in 2016 "in een oogwenk" veranderde, doelend op het moment dat Heard de scheiding en een contactverbod aanvroeg. "Zes jaar later heb ik mijn leven terug. Het stemt mij nederig." Steun vanuit de hele wereld "In de media werden valse, zeer ernstige en strafbare beschuldigingen tegen mij geuit, hoewel er nooit een aanklacht tegen mij werd ingediend", schrijft Depp op Facebook. Hij zegt verder overweldigd te zijn door de enorme steun van over de hele wereld en hoopt dat zijn zaak mannen en vrouwen die in dezelfde situatie zitten zal helpen. Depp sluit af met een citaat van de Romeinse filosoof Seneca: veritas numquam perit, de waarheid zal nooit vergaan.

Correspondent Marieke de Vries in Washington: "Advocaten die thuis zijn in de wereld van MeToo- en misbruikzaken hebben met extra belangstelling naar deze zaak gekeken. Het ging hier om een machtige man met veel geld die terugsloeg. Het opiniestuk van Heard verscheen in 2018, middenin de MeToo-beweging. Er ging destijds een schokgolf door de entertainmentindustrie en Depp verloor zijn rollen in films en series. Die beslissingen werden gesterkt door het feit dat hij in het Verenigd Koninkrijk in 2020 een vergelijkbare rechtszaak verloor. Heard had haar ex in een interview een 'vrouwenmishandelaar' genoemd. Depp stapte daarop naar de rechter, maar die oordeelde dat er niet genoeg bewijs was voor smaad en dat Depp haar wel degelijk mishandelde."

Amber Heard omhelst haar advocaat na het oordeel van de jury - AFP

Heard spreekt in haar verklaring haar teleurstelling uit. "Ik ben er kapot van dat de berg aan bewijs niet genoeg was om de ongekende macht, invloed en druk van mijn ex-man te weerstaan." De actrice ziet ook een breder verhaal. "Ik ben nog meer teleurgesteld over wat dit oordeel betekent voor andere vrouwen." Ze spreekt van een stap terug, naar de tijd "dat vrouwen die zich uitspraken in het openbaar werden vernederd en te schande werden gemaakt".

Correspondent Marieke de Vries in Washington: "Door het opiniestuk en het gelijk dat Heard kreeg bij de rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk was de publieke opinie aanvankelijk op haar hand. Dat veranderde tijdens de rechtszaak, vooral door de enorme aandacht op sociale media. Daar werd haar geloofwaardigheid in twijfel getrokken, door te zeggen dat haar huilen nep was of door opmerkingen van haar belachelijk te maken. Door de contacten van Depp in de entertainmentindustrie kwam zijn kant van het verhaal beter over dan dat van haar. De acteur heeft veel beroemde vrienden en liet bijvoorbeeld ex-vriendin Kate Moss getuigen. Het topmodel zei dat ze hem niet kende als gewelddadig en ook filmpjes daarvan gingen weer viraal. Het publiek, of zoals ze hier zeggen the court of public opinion, was zo tegelijkertijd rechter, jury en beul."