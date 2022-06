Oekraïne zet stap richting WK op bewogen avond in Glasgow

Met ieder een Oekraïense vlag om zich heen gedrapeerd, betraden de spelers van Oekraïne het veld op Hampden Park. Met zichtbare emotie brachten ze het volkslied ten gehore: "Oekraïne is nog niet vergaan." En toen moesten ze voetballen, de eerste officiële interland in oorlogstijd.

Plaatsing voor het WK zou een momentje van geluk betekenen voor het Oekraïense volk, winnen van Schotland was daarom de missie van de internationals in de uitgestelde play-off in de WK-kwalificatie. Met een 3-1 overwinning deden ze dat, waardoor zich nog slechts één horde op de weg naar het WK bevindt: Wales.

Jarmolenko en Jaremtsjoek scoren

Oekraïne was voor de rust sterker in het door Danny Makkelie gefloten duel, maar doelman Craig Gordon was op dreef en ontzegde Viktor Tsigankov en Andrej Jarmolenko bij twee goede mogelijkheden een treffer. Met een fraaie aanname en dito lobje liet Jarmolenko de Schotse keeper in de 33ste minuut wel kansloos.