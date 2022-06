Argentinië veel te sterk voor Italië in strijd tussen continentale kampioenen

Op het heilige gras van Wembley en onder toeziend oog van bijna 90.000 toeschouwers heeft Argentinië de strijd in de Finalissima gewonnen. In Londen werd het 3-0 voor de winnaar van de Copa América tegen Italië, de winnaar van het EK van vorige zomer.

De wedstrijd tussen de kampioen van Europa en die van Zuid-Amerika was het derde treffen tussen beide continentale kampioenen. In 1985 won Europees kampioen Frankrijk de eerste editie door Uruguay met 2-0 te kloppen. Bij de tweede editie in 1993 was Copa América-winnaar Argentinië na strafschoppen te sterk voor Denemarken.

De wedstrijd zal in elk geval drie keer gespeeld worden. Ook de Europees kampioenen van 2024 en 2028 gaan de degens kruisen met de beste ploeg van Zuid-Amerika.