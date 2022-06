Prestigieuze prijs voor astrofysica naar hoogleraar Radboud Universiteit

De Vlaamse sterrenkundige Conny Aerts heeft de Kavli-prijs voor astrofysica gewonnen. Deze tweejaarlijkse Noorse prijs is na de Nobelprijs één van de belangrijkste wetenschapsprijzen.

Aerts doet onderzoek naar sterbevingen. "Sterren zijn gasbollen en sommige daarvan hebben echt bevingen, net zoals de aarde bevingen heeft", zei ze in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Bevingen van de aarde laten seismologen zien wat er aan fysica en chemie in onze planeet zit. Ik doe dat voor sterren op dezelfde manier. Daaruit halen wij heel veel informatie."

De Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie noemt haar werk "baanbrekend". Haar onderzoek heeft "een schat" aan nieuwe ontdekkingen opgeleverd over de massa, omvang, chemische samenstelling en leeftijd van sterren.

Rolmodel

Aerts was als kind al gefascineerd door de sterren. "Onderschat nooit de nieuwsgierigheid van een kind, zeg ik altijd. Ik woonde op het platteland en zat altijd al naar de sterren te kijken en wilde al weten: wat gebeurt er dan binnen die sterren? Daar heb ik dan mijn beroep van gemaakt." Ze hoopt dat de aandacht die ze krijgt meisjes en jonge vrouwen inspireert. Ze wil een rolmodel zijn, zei ze tegen VRT Nieuws.

Aerts is verbonden aan de universiteit van Leuven, de Radboud Universiteit in Nijmegen en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Ze deelt de prijs met haar Deense collega Jørgen Christensen-Dalsgaard en de Amerikaan Roger Ulrich. Aan de prijs is een geldbedrag van 1 miljoen dollar (938.000 euro) verbonden.

In 2018 kreeg Ewine van Dishoeck van de Universiteit Leiden de Kavli-prijs voor astrofysica. Er zijn ook Kavli-prijzen voor nanowetenschap en neurowetenschap.