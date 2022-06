Nederlander (23) overlijdt na val van berg in Verenigde Staten

Een 23-jarige man uit Utrecht is in het Amerikaanse berggebied de Appalachen om het leven gekomen. Volgens Amerikaanse media zat de man aan de rand van het berggebied te ontbijten toen hij naar beneden viel.

Lokale media meldden dat hij 15 meter naar beneden is gevallen. Met drie terreinwagens en dertig reddingswerkers werd naar hem gezocht. De Nederlander werd levend maar in kritieke toestand aangetroffen en met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

De man studeerde in Utrecht en was lid van studentenvereniging Veritas, meldt RTV Utrecht. De vereniging schrijft op haar website dat hij binnen de vereniging erg actief was en bekendstond als een sociale, grappige en vrolijke jongen. Veritas blijft vanwege zijn overlijden tot en met vrijdag 3 juni gesloten. Een dag later zou de man 24 jaar zijn geworden.