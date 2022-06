Zestien fotografen van nu reflecteren op werk van toen

Anton Corbijn raakte ontroerd door de twee Afrikanen op een ander werk van Rembrandt. In die tijd waren schilderijen met gekleurde mensen in de hoofdrol zeer ongebruikelijk. Meestal ging het om bedienden of slaven op de achtergrond, of werd Caspar afgebeeld, een van de drie wijzen uit het oosten. Maar deze twee mannen waren vrij en woonden waarschijnlijk in de buurt van het atelier van Rembrandt. Corbijn maakte de foto in Kenia, met natuurlijk licht, net als op het schilderij van Rembrandt. 'Door ze vanachteren te fotograferen vormen ze samen met het werk van Rembrandt een doorlpoend tafereel.'