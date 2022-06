Cilic in vijf sets langs Roeblev, Ruud ten koste van Rune naar halve finales

Hij ging passiever spelen, foeterde veel op zichzelf en Cilic nam de regie over. De Kroaat, die energieker oogde, hield een vroeg verkregen voorsprong vast en met zijn zeventiende ace kwam hij op 1-1 in sets.

De winnaar van de US Open in 2014 tikte het hoge niveau weer aan waarmee hij in de vorige ronde Medvedev kansloos had gelaten. Roeblev had moeite om hem bij te benen en bezweek onder de druk in de zevende game. Een kans om de schade te repareren kreeg hij niet.

In set vier gaven beiden elkaar weer weinig toe en de serveerder won tot de achtste soeverein zijn games. Roeblev dwong toen een breekpunt af na een zeldzame rally, benutte het en kwam langszij in sets.

88 winners

Set vijf verliep op service. Cilic miste in de tiende game wel een matchpoint en Roeblev even later een breakpoint. In de tiebreak kwam Roeblev op 2-1, maar vervolgens kreeg Cilic zijn opponent met acht winners op rij, waaronder enkele vegen met de forehand, op de knieën.