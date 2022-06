Cilic in vijf sets langs Roeblev richting laatste vier Roland Garros

Marin Cilic heeft op zijn 'oude dag' voor het eerst de halve finales op Roland Garros bereikt. Na Daniil Medvedev, de nummer twee van de plaatsingslijst, vloerde de 33-jarige Kroaat (ATP-23) opnieuw een toptienspeler uit Rusland, ditmaal Andrej Roeblev (7): 5-7, 6-3,6-4, 3-6, 7-6 (2). Roeblev deed weinig fout in de eerste set en kreeg ook als enige breekpunten. Hij benutte nummer zes, waarna hij de set op love uitserveerde. Dat bleek echter geen opmaat voor een Russische masterclass. Hij ging passiever spelen, foeterde veel op zichzelf en Cilic nam de regie over. De Kroaat, die energieker oogde, hield een vroeg verkregen voorsprong vast en met zijn zeventiende ace kwam hij op 1-1 in sets. Soevereine servicegames De winnaar van de US Open in 2014 tikte het hoge niveau weer aan waarmee hij in de vorige ronde Medvedev kansloos had gelaten. Roeblev had moeite om hem bij te benen en bezweek onder de druk in de zevende game. Een kans om de schade te repareren kreeg hij niet.

Andrej Roeblev - EPA

In set vier gaven beiden elkaar weer weinig toe en de serveerder won tot de achtste soeverein zijn games. Roeblev dwong toen een breekpunt af na een zeldzame rally, benutte het en kwam langszij in sets. Set vijf verliep op service. Cilic miste in de tiende game wel een matchpoint en Roeblev even later een breakpoint. In de tiebreak kwam Roeblev op 2-1, maar vervolgens kreeg Cilic zijn opponent met acht winners op rij, waaronder enkele vegen met de forehand, op de knieën. 88 winners Uiteindelijk kwam de Kroatische zegevierder, die in de halve finales stuit op de Noor Casper Ruud of de Deen Holger Rune, uit op 88 winners, waarvan 25 in de laatste set. Hij sloeg in totaal 33 aces.

Marin Cilic - AFP