'Plan minister voor bouw sociale huurwoningen onhaalbaar'

Voor Nuenen is de streefnorm van de minister onhaalbaar. "Omdat wij voor de regio ook andere woningen toevoegen", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Bijvoorbeeld koopwoningen, waar in de regio ook veel vraag naar is. Daardoor zal het percentage sociale huurwoningen gelijk blijven. Die 30 procent is dus niet haalbaar."

"Nuenen was van oudsher een landelijke gemeente", zegt Peter Huijbregts van het burgerinitiatief Vrije Volkshuisvesting Nuenen, dat als doel heeft betaalbare koopwoningen voor starters beschikbaar te maken. "Vanaf de jaren '70 zijn hier woningen gebouwd voor mensen die bijvoorbeeld in Eindhoven werken, maar dorps wilden wonen. Daarbij zijn relatief veel koopwoningen gebouwd."

In Nederland is een groot tekort aan betaalbare woonruimte en daarom wil het kabinet dat er in 2030 250.000 nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Voor een sociale huurwoning mag niet meer dan 763,47 euro per maand worden betaald.

Grote steden voldoen over het algemeen ruimschoots aan de nieuwe norm voor sociale woningbouw. Het probleem zit hem met name bij de randgemeenten, waar de sociale woningbouw is achtergebleven.

Liever geen lage inkomensgroepen

Volgens hoogleraar Boelhouwer is dat ook een politieke keuze geweest van gemeenten. "Ze hebben bewust de keuze gemaakt om voor hogere inkomensgroepen te kiezen. Gemeenten zitten niet altijd te wachten op lagere inkomensgroepen uit de steden."

Corporaties herkennen dit beeld, maar stellen dat het gaat om een achterhaald beeld van een groep die een rugzak met problemen mee zou nemen.

De Vernieuwde Stad is een koepel van 27 woningcorporaties in de grote steden. Zij zijn bang dat steden die al ruimschoots voldoen aan de norm op hun lauweren gaan rusten. "Het is een minimum en geen maximum. Als daar nu de afweging wordt gemaakt om juist minder sociale huur te bouwen, zou dat heel slecht zijn. In de steden is de vraag gewoon enorm groot, omdat de schoonmaker, de buschauffeur en de afwasser wel graag in de buurt van hun werk willen wonen."