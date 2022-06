Volleybalsters beginnen Nations League met nederlaag met lichtpuntjes

Ondanks de nederlaag was het niet allemaal kommer en kwel. De prima start van Oranje tegen de drievoudig olympisch kampioen, waarvan in de vorige editie nog met 3-0 werd verloren, was een lichtpuntje vanuit Nederlands perspectief.

De Nederlandse volleybalsters hebben het eerste duel in de Nations League in Ankara verloren. China was met 3-1 (16-25, 25-22, 25-23, 25-23) te sterk. Donderdag is Bulgarije de tweede tegenstander in Groep 2.

Hetzelfde scenario herhaalde zich in de derde set, waarin China opnieuw iets doortastender was. De Nederlandse ploeg van bondscoach Avital Selinger stond in de vierde set met 8-4 voor, maar weer had het constantere China het laatste woord.

Donderdag Bulgarije

Donderdagmiddag komt Oranje opnieuw in actie. Dan is Bulgarije, dat het van deelname uitgesloten Rusland vervangt, de tegenstander in Ankara. In totaal komt Nederland twaalf keer in actie, verdeeld over drie speelronden. De beste zeven teams uit de poulefase, plus organisator Turkije, plaatsen zich voor de kwartfinales.

De volleybalsters zijn in voorbereiding op het WK in eigen land. Op 23 september is Kenia de eerste tegenstander in het speciaal daarvoor omgebouwde Gelredome.