Polen begint Nations League met kleine thuiszege op Wales in groep Oranje

Polen is het Nations League-seizoen begonnen met een thuiszege op Wales. De wedstrijd in groep 4 van divisie A, waarin ook Nederland en België een plek hebben gekregen, eindigde door een laat Pools doelpunt in 2-1.

Voor Wales was het duel vooral een opwarmer voor de wedstrijd van komende zondag, tegen de winnaar van Schotland-Oekraïne, om een ticket voor het WK van later dit jaar in Qatar.

Voorhoofd

Piotr Zielinski had in de Tarczynski Arena in Wroclaw al na vier minuten de openingstreffer op zijn voorhoofd, maar hij kopte hard naast. Tegen de schuiver van Pools recordinternational en topscorer Robert Lewandowski, die aan zijn 130ste interland was begonnen, kon doelman Danny Ward nog net een handje krijgen.