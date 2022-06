Smaadzaak eindigt in voordeel van Depp, hij krijgt 15 miljoen en moet er 2 betalen

Heard in de rechtszaal, in afwachting van de uitspraak:

Heard was bij de uitspraak aanwezig, Depp niet. De afgelopen dagen dook hij op in Londen, voor gastoptredens bij concerten van gitarist Jeff Beck.

Afgelopen vrijdag was de laatste procesdag, toen beide partijen twee uur de tijd kregen om de jury te overtuigen van hun gelijk. De zevenkoppige jury had, verdeeld over drie dagen, twaalf uur nodig om tot een oordeel te komen.

De twee Hollywoodsterren kregen in 2012 een relatie en trouwden in 2015. Een jaar later vroeg Heard een scheiding aan en een contactverbod. In 2018 schreef ze in een opinieartikel in The Washington Post dat ze slachtoffer was van huiselijk geweld.

Depps naam werd in het stuk niet genoemd, maar toch sleepte hij haar voor de rechter en eiste 50 miljoen dollar. Volgens Depp impliceerde het stuk dat hij zijn vrouw heeft mishandeld, en heeft hij door de beschuldigingen grote financiële schade geleden omdat hij geen filmrollen meer aangeboden kreeg.

Op haar beurt klaagde Heard haar voormalige echtgenoot aan voor het orkestreren van een online haatcampagne tegen haar. Die zou tot doel hebben gehad dat ze werd ontslagen uit haar rol in de film Aquaman 2 en bij L'Oreal. Heard meent dat Depp haar reputatie heeft verwoest en eiste 100 miljoen dollar.

Intieme details

Tijdens de rechtszaak kwam er een reeks getuigen aan het woord over de turbulente relatie van Depp en Heard, van vrienden tot personeel en deskundigen. Heard en Depp getuigden zelf ook en werden dagenlang aan de tand gevoeld door de advocaat van de ander.

Hun relatie werd tot in de meest intieme details besproken, van drugs- en drankgebruik tot sms'jes met geweldsfantasieën en een incident waarbij in bed werd gepoept. De zaak werd live gevolgd door miljoenen mensen. De staat Virginia, waar de zaak wordt gehouden, staat toe dat alles in de rechtszaal wordt opgenomen.

Bekijk hier een video met de meest opmerkelijke momenten uit de rechtszaal: