Franse rechtsback voorkomt derde EK-titel op rij voor Oranje onder 17

De voetballers van Oranje onder 17 zijn er niet in geslaagd voor de derde keer op rij het Europees Kampioenschap te winnen. In Israël was Frankrijk in de finale met 2-1 te sterk.

Rechtsback Sael Kumbedi, die tot de finale nog nooit had gescoord voor Frankrijk onder 17, wist twee keer het net te vinden.

Oranje, dat in de derde groepswedstrijd al met 3-1 had gewonnen van de Fransen, kwam in de beginfase van de wedstrijd tot twee keer toe heel goed weg. Spits en aanvoerder bij de Fransen, Mathys Tel, mikte in de derde minuut een vrije trap op de paal. Vijf minuten later raakte aanvaller Tom Saettel van afstand ook het aluminium.

Hoewel Frankrijk dus twee keer de paal raakte, wisten beide ploegen in de eerste helft niet één keer een schot tussen de palen te lossen.

Amper twee minuten in de tweede helft lukte het Oranje wel en meteen was het raak. Na een fraaie lange pass van Silvano Vos (Ajax) nam Feyenoorder Jaden Slory de bal aan op zijn borst, om hem vervolgens knap over de uitkomende keeper heen te tillen (1-0).