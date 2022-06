Vernieuwd Oranje overklast Argentijnse hockeyers in Nijmegen

Met een door Nicolas Della Torre benutte strafcorner en een doelpunt van Martin Ferreiro maakte Argentinië de score wat draaglijker.

Nieuwelingen krijgen kans

Oranje heeft het druk deze maand, met in totaal maar liefst tien wedstrijden in de Pro League in juni. Aangezien de spelers van Bloemendaal en Pinoké nog rust kregen na de finale om de landstitel van afgelopen weekend had bondscoach Jeroen Delmee meerdere nieuwelingen bij de groep gehaald.

Naast Van der Horst en Van Battum maakten ook Luke Dommershuijzen en Floris Middendorp (beiden van Amsterdam) hun debuut tegen Argentinië. Middenvelder Seve van Ass keerde na een jaar afwezigheid terug.