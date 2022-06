Man die president Reagan neerschoot niet meer onder toezicht

De rechter had in september vorig jaar al gezegd dat Hinckley vanaf juni niet meer onder toezicht hoefde te staan. "Als het niet de president was die hij probeerde te doden, zou hij al heel lang geleden onvoorwaardelijk zijn vrijgelaten", zei de rechter destijds. Het toezicht wordt nu beëindigd en ook kan Hinckley vanaf 15 juni weer vrij reizen en gebruikmaken van internet.

John Hinckley, de man die in 1981 de Amerikaanse president Ronald Reagan neerschoot, staat vanaf 15 juni niet langer onder toezicht. Dat heeft de federale rechter bepaald, melden Amerikaanse media. De nu 67-jarige Hinckley was in 2016 vrijgelaten uit een psychiatrisch ziekenhuis.

Bij de aanslag op Reagan, op 30 maart 1981 in Washington, liep de president een longperforatie op. Hij herstelde en overleed in 2004. Drie anderen raakten gewond, onder wie de perschef van het Witte Huis. Hij kreeg een kogel in zijn hoofd en raakte deels verlamd.

Hinckley werd snel opgepakt. Tot een veroordeling kwam het niet, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. De Amerikaan verklaarde met de aanslag indruk te willen maken op actrice Jodie Foster, naar aanleiding van haar rol als minderjarige prostituee in de film Taxi Driver.

De dochter van Reagan is tegen het opheffen van het toezicht van Hinckley, schreef ze in september in een opiniestuk in The Washington Post. Ze zegt dat ze niet gelooft dat hij spijt heeft van zijn daad.

Hinckley houdt zich tegenwoordig onder meer bezig met muziek. Hij heeft de afgelopen tijd meerdere nummers uitgebracht.