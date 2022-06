Commissie neemt omstreden besluit en keurt EU-miljarden voor Polen goed

Polen mag onder voorwaarden gebruik maken van bijna 36 miljard euro uit het coronaherstelfonds. Dat maakte de Europese Commissie vandaag bekend. Het besluit is zeer omstreden omdat Polen volgens critici nog lang niet voldoet aan de Europese rechtstaateisen. Dat komt vooral door de tuchtkamer die rechters uit hun functie kan zetten. Omdat de leden van de tuchtkamer zijn aangewezen door de regering, is de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, een wezenlijk onderdeel van de rechtstaat, in het geding.

Hoe zat het ook alweer? Al meer dan een jaar lang zitten de Commissie en Polen in een patstelling over de onafhankelijkheid van rechters. Zo kent Polen een zogenoemde tuchtkamer die rechters die kritisch zijn over de regering en de hervormingen uit hun functie kan zetten. Rechters in deze tuchtkamer zijn aangewezen door de Poolse regering. Vorig jaar juli oordeelde ook het Europese hof van justitie dat deze tuchtkamer opgedoekt moet worden. Zolang dat niet gebeurd is, moet Polen elke dag 1 miljoen euro aan Brussel betalen.

De omstreden tuchtkamer is een belangrijke reden waarom Polen nog geen geld uit het coronaherstelfonds heeft gekregen. Daar komt dus nu verandering in. Polen moet voor het zover is wel aan meerdere voorwaarden voldoen. Zo moeten onder andere rechters die eerder ontslagen zijn hun baan terugkrijgen en moet de tuchtkamer voor eens en altijd worden opgeheven. Het Poolse parlement stemde vorige week voor afschaffing van de tuchtkamer. Maar volgens de oppositie is die afschaffing slechts cosmetisch. Oekraïne Voor de commissie is de afschaffing van de tuchtkamer reden om het coronaherstelplan van Polen toch goed te keuren. Maar er zou zeker ook meespelen dat Polen miljoenen vluchtelingen uit Oekraïne opvangt. Bovendien zou de commissie Polen binnenboord willen houden om Hongarije te isoleren. Tot voor de oorlog in Oekraïne steunden Polen en Hongarije elkaar door dik en dun in hun vezet tegen Brusselse plannen. De oorlog in Oekraïne drijft ze uit elkaar: Polen is een van de landen die het felst tegen Rusland zijn; Hongarije wil juist zoveel mogelijk de banden met Moskou goed houden.

Correspondent Charlotte Waayens Voor de Poolse regering komen de Europese miljarden heel gelegen. Het land heeft veel vluchtelingen uit buurland Oekraïne opgevangen, wat geld kost. Bovendien voelen ook de Polen de sterk gestegen prijzen. Als de regering het geld kan inzetten om burgers tevreden te houden, is dat gunstig bij de verkiezingen die al volgend jaar zijn.



Tegelijk zeggen de oppositie en kritische rechters in Polen dat de aanpassingen maar schijnbewegingen zijn. Dat de regering invloed blijft houden op de rechtspraak. Zo is het weliswaar de bedoeling dat de tuchtkamer verdwijnt, maar komt er volgens hen een nieuwe kamer voor in de plaats. Met een andere naam, maar met dezelfde insteek. En ze rekenen er niet op dat kritische Poolse rechters die eerder ontslagen werden, nu opeens weer aan het werk kunnen. De zorg is, dat de Poolse regering de stap van de Europese Commissie nu zal vieren als bewijs van zwakte.