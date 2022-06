Fans over afscheid De Dijk: 'Verdrietig, maar blij met de mooie herinneringen'

Sommige fans waren nog niet eens geboren toen De Dijk in 1981 werd opgericht; al 41 jaar weten zanger Huub van der Lubbe en zijn bandleden muziekfans in Nederland en daarbuiten te vermaken en te ontroeren. En nu komt daar een einde aan: de tour dit jaar gaat de laatste zijn, kondigde de 69-jarige Van der Lubbe vanochtend aan in de Volkskrant. "Het biedt niet meer de verrassing waarvoor ik ooit in de muziek ging. En ik voel er niet zoveel voor om in herhaling te vallen."

De Dijk werd geroemd door kenners: zo won de band onder meer de Gouden Harp (1993) en de Edison Oeuvreprijs (2005). Met hits als Dansen op de vulkaan, Als ze er niet is en Mag het licht uit bouwde de band een loyale fanbase op. Liesbeth Bergstra (59) is fan van het eerste uur. "Toen ik 18 was, vroeg een vriendin aan mij of ik meeging naar De Dijk", vertelt ze.

"Ik begreep het eerst niet en vroeg haar welke dijk zij bedoelde. Dat bleek dus een band te zijn. Later die avond stond iedereen te lallen aan de bar en stond ik te dansen op tafel." Bergstra is sindsdien elk jaar naar twee of drie concerten gegaan. "Toen ik vanochtend het nieuws hoorde, was dat een klap in mijn gezicht."

Ook Quirine Rooijers (58) is fan sinds het begin en vertelt dat ze de groep sowieso elk jaar één keer heeft gezien. Ze beschrijft De Dijk als een rode draad in haar leven. Het nummer Hou me vast is extra bijzonder voor haar. "Dat nummer is gedraaid bij de uitvaart van mijn zoon, die in 2017 op 24-jarige leeftijd is overleden. Hij luisterde ook vaak naar De Dijk. De tekst heeft een grote betekenis voor me, want hem vasthouden kan ik nooit meer."