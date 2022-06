Nieuwe meldingen bij politievakbond ACP over gedrag voorzitter

Bij politievakbond ACP zijn opnieuw meldingen binnengekomen over de handel en wandel van voormalig voorzitter Gerrit van de Kamp. Het gaat om "signalen van grensoverschrijdend gedrag", bevestigt een woordvoerder van de ACP na een bericht in NRC.

De bond zit volgens de woordvoerder "in de oriëntatiefase" met een extern bureau over een onderzoek naar de meldingen. "Dat gebeurt in samenspraak met alle partijen", aldus de ACP. De meldingen zijn de afgelopen weken binnengekomen. Van de Kamp legde in april na 18 jaar zijn functie neer "om gezondheidsredenen".

NRC meldt op basis van een vertrouwelijke offerte dat de ACP aan Hoffmann Bedrijfsrecherche heeft gevraagd om onderzoek te doen. De krant schrijft dat het bondsbestuur ook "signalen" heeft gekregen "dat mogelijk sprake is geweest van ongewenst gedrag door de overige leden van het dagelijks bestuur, de plaatsvervangend voorzitter en/of de directeur van de werkorganisatie".

De woordvoerder bevestigt dat de meldingen niet uitsluitend over de oud-voorzitter gaan. Over wie dan wel, wil hij niet kwijt.

'Geen bewijs'

Van de Kamp werd hangende het eerste onderzoek, in februari, op non-actief gesteld. Hij mocht een maand later terugkomen, nadat volgens de ACP uit het onderzoek geen bewijs voor de beschuldigingen naar voren was gekomen.

Maar de directeur van het bureau dat het eerste onderzoek deed, zegt dat de politievakbond niet de waarheid heeft verteld. Hij schrijft volgens NRC in een vertrouwelijke e-mail onder meer dat er "onderbouwende informatie" is gevonden over "seksueel grensoverschrijdend gedrag". De ACP-woordvoerder wil daar niets over zeggen. "Ik laat die uitspraken voor de onderzoeker die ze heeft gedaan."

Verdeeldheid

Binnen de bond is veel ongenoegen en verdeeldheid over hoe het waarnemend bestuur de kwestie oppakt, schrijft NRC. Een aantal personeelsleden zou het voor Van de Kamp hebben opgenomen, terwijl voormalige bestuursleden in de krant hun beklag doen over de oud-voorzitter.

Op 22 juni is er een ledenvergadering. "Het hoofdonderwerp is een nieuwe voorzitter", zegt de woordvoerder, "maar daarnaast zal ook de situatie binnen de bond ter sprake komen."