Kroatië mag op 1 januari euroland worden

De Europese Commissie vindt het goed dat Kroatië op 1 januari 2023 toetreedt tot de groep van eurolanden. De Kroatische kuna verdwijnt dan als nationale munt om plaats te maken voor de euro.

De Commissie is van oordeel dat Kroatië aan de voorwaarden voldoet. Die gaan onder meer over de hoogte van de inflatie, het begrotingstekort en de nationale schuld. De EU-ministers van Financiën stellen in juli de koers vast waartegen de kuna in de euro wordt omgezet.

Kroatië is het twintigste land dat tot de euro toetreedt. Uiteindelijk moeten alle EU-landen de euro invoeren, alleen voor Denemarken geldt een uitzondering. De bevolking stemde in 2000 in een referendum tegen het overgaan op de euro. Andere landen, zoals Zweden en Hongarije, maken geen haast om aan de voorwaarden te voldoen.