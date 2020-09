Verstappen start raceweekend in Monza met schuiver in grindbak

Max Verstappen is het raceweekend in Italië begonnen met een stevige schuiver. Tijdens de eerste vrije training voor de GP van Italië schoof de Red Bull-coureur van de baan af in de Ascari-bocht en belandde met de neus van zijn auto in de kussens.

"De auto voelt vreemd aan", vertelde Verstappen, de huidige nummer twee in de WK-stand, over de boordradio. "Ik heb weinig grip aan de achterkant."

Met nog tien minuten te gaan in de vrije training kwam Verstappen wel weer in actie, maar hij kwam niet meer in de buurt van de rondetijden van de Mercedessen van Valtteri Bottas (snelste tijd) en Lewis Hamilton (tweede). Verstappen noteerde uiteindelijk de vijfde tijd.

"Ze zijn wel met wat dingetjes bezig om volgend seizoen het inhalen te bevorderen", aldus Verstappen op de persconferentie. "De grote verandering komt pas in 2022, dan wordt alles echt totaal anders met de nieuwe reglementen. Dit jaar is er weinig aan te doen."

Dit weekend is het voor eerst verboden om de 'party-mode' (de motorinstelling waarmee vooral Hamilton en Bottas hun vermogen tijdelijk stevig kunnen opschroeven) te gebruiken tijdens de kwalificatie. Het is een van de maatregelen om de Formule 1-races minder saai te maken.

Grand Prix van Italië

Dit weekend staat in Italië de GP op het programma. De tweede vrije training is vrijdag om 15.00 uur, een dag later is om 12.00 uur de derde vrije training. Om 15.00 uur is de kwalificatie. Zondag om 15.10 uur start de GP van Italië.

De GP is zondag te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting van de wedstrijd is te zien in Studio Sport (vanaf 19.00 uur op NPO 1). Ook via Langs de Lijn op NPO Radio 1 is de wedstrijd te volgen.