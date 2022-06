Feyenoord moet afscheid nemen van Dessers: 'Hij heeft harten van publiek gestolen'

Cyriel Dessers vertrekt definitief bij Feyenoord. De Rotterdamse club had tot vandaag de kans om de optie tot koop van 4 miljoen euro te lichten, maar dat is de Rotterdamse club niet gelukt.

Naar verluidt konden Feyenoord en Dessers het niet eens worden over de financiële voorwaarden van een langer verblijf. De spits keert nu terug naar KRC Genk, dat hem afgelopen seizoen verhuurde. Mogelijk verkoopt die club hem weer, want er is veel belangstelling voor de Nigeriaans international na zijn sterke seizoen.

De 27-jarige Dessers werd met tien treffers topscorer van de Conference League, waarin Feyenoord vorige week de finale verloor van AS Roma. In de eredivisie was hij goed voor 9 goals in 27 duels.