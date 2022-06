Nederlander die al 38 jaar in cel VS zit, komt waarschijnlijk toch vrij

Jaitsen Singh, de 77-jarige Nederlander die al 38 jaar in de Verenigde Staten gevangen zit, maakt een goede kans om toch vrij te komen en kan dan mogelijk naar Nederland reizen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming schrijft aan de Tweede Kamer dat Amerikaanse deskundigen een positief advies hebben gegeven voor zijn vrijlating.

Singh, die geboren werd in Suriname, is in 1986 tot 56 jaar cel veroordeeld, omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor de moorden op zijn vrouw en dochter. Hij heeft altijd ontkend en er zijn aanwijzingen dat hij onterecht veroordeeld is.

Familieleden in Nederland ijveren er al langer voor dat Singh vrijkomt of de rest van zijn straf in Nederland mag uitzitten, omdat zijn gezondheid slecht is. Zijn advocaat spande vorig jaar een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat om dat te bewerkstelligen. Maar de rechter wees de zaak af. Omdat Singh ten tijde van zijn arrestatie al meer dan vijf jaar niet meer in Nederland woonde, kwam hij niet meer voor overplaatsing in aanmerking.

Ondertussen nam de Tweede Kamer een motie aan, waarin het kabinet werd opgeroepen alles te doen om Singh naar Nederland te halen.

Voorwaardelijk vrij

Minister Weerwind schrijft nu aan de Kamer dat de Amerikaanse Parole Board in april een hoorzitting heeft gehouden in een lopend gratieverzoek van Singh. De veroordeelde was daarbij aanwezig en ook familieleden van de slachtoffers waren erbij. De minister heeft van tevoren laten weten dat hij het gratieverzoek steunt, mits er geen sprake is van recidivegevaar. De Parole Board heeft daarop een positief advies gegeven.

Dat betekent dat Singh voorwaardelijk kan worden vrijgelaten in de maatschappij. Weerwind wijst er in zijn brief op dat de beslissing van de Parole Board nog niet definitief is. Er geldt een review-periode van maximaal 120 dagen waarin de uitspraak nog eens juridisch wordt beoordeeld. Daarna heeft de gouverneur van Californië nog 30 dagen de tijd voor een definitief besluit.