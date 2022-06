De Jonge: vanaf 2030 geen woningen meer verhuren met slecht energielabel

Hoe deze verduurzaming betaald gaat worden, is nog niet precies uitgewerkt. Volgens de minister moet onder meer de geplande afschaffing van de verhuurderheffing verhuurders ruimte geven om te investeren in isolatie van hun woning(bestand).

Woningcorporaties en particuliere verhuurders mogen vanaf 2030 geen woningen meer verhuren met een energielabel E, F, of G. Dat staat in nieuwe verduurzamingsplannen van minister Hugo de Jonge, die zojuist zijn gepresenteerd. 580.000 huurwoningen hebben nog zo'n slecht energielabel.

Trip denkt daarbij aan een huurbevriezing voor huizen met een slecht energielabel, of het aanmerken van enkel glas als gebrek. "2030 is nog ver weg. Mensen zitten nu met een hoge energierekening", aldus Trip.

De Woonbond is gematigd positief. "Dit kan verhuurders zeker wel in beweging brengen", zegt woordvoerder Marcel Trip. Wel vindt de Bond het jammer dat het verbod pas in 2030 ingaat. Liever zou zij maatregelen zien die onmiddellijk een verschil maken.

In de plannen wordt de strategie voor de verduurzaming van woningen in Nederland voor 2050 uiteengezet. Het gaat ook over koopwoningen van mensen met een lager inkomen. Vanaf 1 oktober dit jaar komen mensen met een inkomen onder modaal en zonder spaargeld in aanmerking voor een lening met 0%-rentetarief.

Dat loopt via het Nationaal Warmtefonds. Dat draagt ook het restschuldrisico van deze lening. Dat betekent dat het een achtergestelde lening is en dat bijvoorbeeld als de woning onder water staat en moet worden verkocht, dat het aflossen van de hypotheek dan voor gaat. Minister De Jonge: "Een duurzame woning moet voor iedereen betaalbaar zijn. We willen voorkomen dat mensen onnodig op hoge kosten worden gejaagd."