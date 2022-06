Kasatkina volgt Gauff en Trevisan naar halve finales Roland Garros

Daria Kasatkina is voor het eerst in haar loopbaan doorgedrongen tot de halve finales op Roland Garros. De Russin, nummer 20 van de wereldranglijst, deed dat ten koste van haar landgenote Veronika Koedermetova, die negen plaatsen lager staat. De setstanden waren 6-4 en 7-6 (5). De twee 25-jarige Russinnen bewandelen niet hetzelfde pad naar de tennistop. Kasatkina was nog een tiener toen ze in 2016 de top-30 binnenkwam. Die mijlpaal bereikte Koedermetova pas vorig jaar in mei. Kasatkina reikte in 2018 op Wimbledon en Roland Garros tot de kwartfinales. Ze won sindsdien drie toernooien, maar op grandslamtoernooien was ze vaak niet meer dan een figurant. Voor Koedermetova was de derde ronde het beste grandslamresultaat tot nu toe.

Weinig voor elkaar onder In hun jeugd kruisten Kasatkina en Koedermetova vaak de degens, op WTA-niveau één keer. Kasatkina won vorig jaar in drie sets. De Russinnen, die in Parijs onder neutrale vlag uitkomen vanwege de Russische inval in Oekraïne, deden in Parijs dan ook weinig voor elkaar onder.

Teleurstelling bij Veronika Koedermetova - Reuters

In de eerste set gaf Koedermetova in de negende game een breekpunt weg met een ongelooflijke afzwaaier. Kasatkina verzilverde het buitenkansje en pakte ook de set met 6-4. In het geweldige tweede bedrijf kwam Kasatkina drie keer op een break voorsprong, maar die kon ze telkens niet vasthouden. Ze faalde ook toen ze voor de winst opsloeg, waarna het op een tiebreak aankwam. Kasatkina kwam daarin door missers van haar opponente snel op 6-1, maar Koedermetova bleef knokken en wist vier matchpoint weg te werken. Op het vijfde werd ze alsnog gevloerd door een prachtig dropshot van Kasatkina.