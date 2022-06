Vrouw die halfzus doodde in Den Bosch 'hoorde stemmen' in haar hoofd

De vrouw die wordt verdacht van het doodsteken van haar halfzus, vorig jaar oktober in Den Bosch, zou stemmen in haar hoofd hebben gehoord. Die vertelden haar dat ze haar zus Anouk moest doden, zei de verdachte vandaag tijdens een inhoudelijke zitting in de zaak.

Op 23 oktober werd de 20-jarige Anouk neergestoken in haar huis. De vrouw vluchtte tijdens de steekpartij naar de buren. Dat is ook de plek waar ze overleed. De verdachte, Bouchra D., streamde de steekpartij live op Instagram.

Tijdens de rechtszaak vandaag bleek dat het slachtoffer 88 steekwonden en 14 snijwonden had.

Voor de rechter gaf D. toe dat ze haar zus om het leven heeft gebracht. Ze zou Anouk hebben aangevallen omdat ze, na thuiskomst van een feestje, het idee kreeg dat zij haar iets wilde aandoen. "Het zijn stemmetjes in mijn hoofd", verklaarde ze tijdens de rechtszaak, die Omroep Brabant volgt.

Emotioneel

Ze is na het feest op de overloop gaan zitten, met de rug tegen de muur, vertelde ze. Waarom ze dat deed, weet ze niet meer. Ze weet wel dat ze een mes vasthad. Dezelfde stemmen zouden haar hebben gezegd het mes te pakken en Anouk te doden.

De vrouw was emotioneel, toen ze het verhaal vertelde aan de rechter. Uiteindelijk werd het "zwart voor mijn ogen".

De rechter benadrukte dat het een belangrijke zaak is. "Het gaat erom dat we hier recht willen doen aan het leven van Anouk en het gemis van haar familie en vrienden."

De rechtbank heeft een hele dag uitgetrokken voor deze zaak. Er zijn drie deskundigen opgeroepen. Ook zal de familie nog verklaringen afleggen. Mogelijk gaat de zaak daarna vrijdag verder en komt er pas dan een strafeis.