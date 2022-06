OM eist alleen tbs en geen celstraf tegen vrouw die halfzus doodde in Den Bosch

Tegen de vrouw die wordt verdacht van het doodsteken van haar halfzus, vorig jaar oktober in Den Bosch, is geen celstraf maar alleen tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het Openbaar Ministerie verkeerde ze ten tijde van de daad in een psychose. "Vanwege de ziektestoornis kan het haar niet worden aangerekend."

Op 23 oktober werd de 20-jarige Anouk neergestoken in haar huis. Ze vluchtte naar de buren en overleed daar. De verdachte, Bouchra D., streamde de steekpartij live op Instagram.

Tijdens de rechtszaak vandaag bleek dat het slachtoffer 88 steekwonden en 14 snijwonden had.

Stemmen in haar hoofd

D. zei op de zitting dat ze stemmen in haar hoofd hoorde. Die vertelden haar dat ze haar halfzus Anouk moest doden. Ze zou Anouk hebben aangevallen omdat ze, na thuiskomst van een feestje, het idee kreeg dat zij haar iets wilde aandoen. "Het zijn stemmetjes in mijn hoofd", verklaarde ze tijdens de rechtszaak, die Omroep Brabant volgt.

Ze is na het feest op de overloop gaan zitten, met de rug tegen de muur, vertelde ze. Waarom ze dat deed, weet ze niet meer. Ze weet wel dat ze een mes vasthad. Dezelfde stemmen zouden haar hebben gezegd het mes te pakken en Anouk te doden.

De vrouw was emotioneel, toen ze het verhaal vertelde aan de rechter. Uiteindelijk werd het "zwart voor mijn ogen".

Psychose

De verdachte werd na haar aanhouding onderzocht, onder meer in het Pieter Baan Centrum. Een aanleiding voor het doden van Anouk werd daarbij niet gevonden. Voor deskundigen is het duidelijk dat de verdachte in een psychose zat toen ze haar halfzus aanviel.

Er was, stellen zij, sprake van "een ernstige stoornis, voortkomend uit schizofrenie en versterkt door overmatig cannabisgebruik". De onderzoekers concluderen dat zij tijdens de steekpartij volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Uit alle onderzoeken blijkt volgens het OM dat D. beïnvloed werd door waanideeën. "Op die fatale avond dacht ze in een spel te zitten dat op leven en dood werd gespeeld. Ze hoorde stemmen en was bang dat zij door Anouk zou worden vermoord."

Langdurige behandeling

De officier van justitie stelt dat er ondanks de psychose sprake was van voorbedachte rade. Zo had D. al een mes op haar kamer en zat ze op de overloop op Anouk te wachten, stelt het OM. "Na het doden van Anouk heeft ze met de nodige kalmte gehandeld. Zij is haar telefoon gaan halen, is gaan livestreamen en is weer terug naar huis gegaan, waar ze in afwachting van de komst van de politie haar schoenen aantrok."

Toch vindt de officier van justitie alleen tbs met dwangverpleging passend. "De psychotische stoornis heeft het denken en handelen van de verdachte in de aanloop naar deze daad volledig beheerst en daarom eis ik geen straf." Omdat het gevaar op herhaling groot is wil het OM dat ze langdurig wordt behandeld wordt.

De rechter doet op 22 juni uitspraak.