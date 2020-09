SP'er Ronald van Raak stopt na de verkiezingen als Kamerlid

SP-Kamerlid Ronald van Raak doet niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 en keert dan dus niet terug in de Kamer. Hij heeft dat bekendgemaakt in een column op de site van de SP.

Hij vindt dat het na twintig jaar tijd is om zijn politieke idealen op een andere manier te proberen te bereiken. Toen iemand aan hem vroeg of hij weer mee wilden doen met de verkiezingen twijfelde hij. Hij kwam tot de conclusie dat hij moet stoppen.

"Twintig jaar heb ik gestreden tegen een neoliberale politiek. Het voelt vreemd om te stoppen op het moment dat aan deze tijd een einde komt." Van Raak doelt op de veranderende mening die hij ziet bij andere politieke partijen over marktdenken en individualisme in de samenleving.

"Op dit moment strijd ik in het parlement voor een wet voor een correctief referendum. Veel voldoening heb ik al die jaren gevonden in het spitten en graven, zoeken en vinden, van maatschappelijke misstanden", zegt hij.

Mediademocratie

Van Raak constateert dat er tijdens zijn Kamerlidmaatschap veel is veranderd. "Eén verandering viel mij bijzonder op: de parlementaire democratie werd een mediademocratie", zegt hij. "In allerlei media worden door politici problemen besproken en daarna wordt hierover in een Kamerdebat nog eens nagepraat."

Hij zegt dat het politieke debat hierdoor is veranderd en dat veel partijen hun Kamerleden nu afrekenen op hun mediaprestaties. Dat vraagt om een ander soort politicus zegt hij "voor wie de media geen middel meer zijn, maar een doel op zich lijken te worden".

Zwaar

De zwaarte van het werk weegt mee bij zijn besluit, zegt hij. "Ik geef ook toe dat de jaren tellen, weinig mensen beseffen hoe zwaar het is om Kamerlid te zijn. Hoe dat een wissel trekt op je persoonlijke leven." Hij wil de komende tijd gebruiken om te schrijven en na te denken.

Van Raak is sinds 2006 Kamerlid voor de SP. Hij is het vierde SP-Kamerlid, na Cem Laçin, Sadet Karabulut en Frank Futselaar, dat na de verkiezingen niet terug komt.