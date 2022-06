Nabestaanden draaien niet meer op voor schoonmaken huis na moord

Er komt een eind aan de situatie dat nabestaanden na een moord verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken van het huis waar het misdrijf plaatsvond. Dat heeft minister Weerwind voor Rechtsbescherming toegezegd aan de Tweede Kamer. Voor het eind van dit jaar wil hij het regelen.

Na een fataal misdrijf doet de politie sporenonderzoek op de plaats delict. Het daarna schoonmaken is niet de taak van de rechercheurs, al doen ze vaak wel hun best om de grootste rommel op te ruimen. Als een moord buiten heeft plaatsgevonden is de gemeente verantwoordelijk voor het schoonmaken, maar als iemand in zijn eigen huis gedood is, ligt de verantwoordelijkheid bij de nabestaanden.

Ze moeten dan een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf inhuren, of ze doen het zelf. Onacceptabel, vindt de Tweede Kamer, omdat familieleden al genoeg getraumatiseerd zijn op zo'n moment. "Je zal toch maar het bloed van je eigen kind moeten opruimen", zei Kamerlid Lilian Helder van PVV. Ook andere partijen vinden dat het zo gauw mogelijk geregeld wordt dat nabestaanden niet meer in deze situatie komen.

Schrijnend

Minister Weerwind is het met de Kamer eens. "Schrijnend en ernstig", noemde hij het. Er komt wat hem betreft een landelijke werkwijze, waarbij de nabestaanden niet meer opdraaien voor de reiniging. Hoe dat precies betaald gaat worden, werkt hij verder uit. "Ik vind gewoon dat dit geregeld moet worden", zei hij. Weerwind wil ook het schoonmaken na zelfmoord daarbij betrekken.

De Kamerleden zijn blij met de toezegging, maar vinden het eind van het jaar wel ver weg. "Wat als er deze zomer zo'n ernstig misdrijf plaatsvind en deze situatie doet zich voor. Wat doet u dan?", wilde SP'er Michiel van Nispen weten. Ook dan zal de familie niet opdraaien voor de reiniging, beloofde Weerwind.