Taakstraf voor West Ham-speler Zouma wegens mishandelen van kat

Voetballer Kurt Zouma van West Ham United is door een rechter in Londen veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur vanwege het mishandelen van zijn kat. Ook mag de Franse verdediger vijf jaar lang geen katten bezitten en moet hij de juridische kosten van ruim 10.000 euro betalen.

De 27-jarige Zouma raakte in februari in opspraak toen op sociale media beelden verschenen waarop te zien was hoe hij zijn kat schopte, sloeg en met een schoen bekogelde. Ook was te horen dat hij zei zijn kat te wilden vermoorden. Aanleiding zou zijn geweest dat de kat een stoel had beschadigd.

Vorig week bekende de West Ham-speler voor de rechter dat hij zijn kat had mishandeld en toonde hij berouw. Zijn jongere broer Yoan, die de dierenmishandeling had gefilmd en op Snapchat had geplaatst, kreeg een taakstraf van 140 uur en eveneens een verbod om vijf jaar lang een kat te bezitten.

Schandelijke daad

"Jullie hebben allebei meegedaan aan deze schandelijke en laakbare daad tegenover dit huisdier", sprak de rechter. "Je moet je ervan bewust zijn dat veel jonge mensen naar je opkijken."

De affaire met de kat leverde Zouma veel kritiek op. De Engelse dierenbescherming klaagde hem aan en nam de twee katten van Zouma in beslag. Zijn persoonlijke sponsor Adidas ontbond het contract met de verdediger.

West Ham United strafte de Franse international met een boete van een kleine 300.000 euro. De club doneerde dat bedrag aan negen liefdadigheidsinstellingen voor dierenwelzijn. Zouma stond een dag na alle ophef wel gewoon in de basis bij West Ham United.