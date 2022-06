Nederlanders steken grens over na Duitse accijnsverlaging op brandstof

Rond half negen ontstond in Gronau, net over de grens bij Enschede, alsnog een lange rij bij een tankstation, meldt RTV Oost . Toen de lengte van de rij opliep tot zo'n 200 meter, besloten automobilisten om te keren.

Vanaf vannacht zijn de brandstofprijzen in Duitsland verlaagd. Het liep niet gelijk storm bij de pompstations, maar in de loop van de ochtend werd het drukker: Nederlanders stonden op verschillende plekken in de rij om hun tank vol te gooien.

Net even naar het tankstation hier vlak over de grens in Duitsland gereden, tankstations staan vol met en rij wachtende Nederlandse kentekens. File’s in de drukke straat waar 2 tankstations zitten. #Benzine #brandstof #tanken pic.twitter.com/GPImzgOXep

Duitsland verlaagt met ingang van vandaag drie maanden lang de accijnzen op brandstof. De verlaging voor benzine is 30 cent per liter; die voor diesel 14 cent per liter. Ook de btw op brandstof wordt verlaagd. Door de accijnsverlagingen loopt het verschil in literprijs tussen Nederlandse en Duitse pompstations voor benzine op tot bijna 40 cent.

Voor de berekening van de gekleurde gebieden wordt uitgegaan van een doorsnee middenklasse benzineauto met een tankinhoud van 45 liter en een verbruik van 1 op 15. Er wordt van uitgegaan dat de auto met een lege tank aankomt bij een Duits tankstation en helemaal vol wordt getankt. Vervolgens is berekend hoe ver de auto vanaf Duitse tankstations aan de grens Nederland weer in kan rijden met het bedrag dat is bespaard. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze visualisatie laat zien voor welke gebieden in Nederland het enig voordeel oplevert om te gaan tanken in Duitsland. Voor de berekening zijn gemiddelde benzineprijzen genomen van 23 mei. Voor Duitsland is handmatig de accijnsverlaging van 30 cent op 1 juni afgetrokken. Daarmee komt het prijsverschil per liter tussen de twee landen op ongeveer 38 cent.

Verslaggever Beau Heimensen ging ook bij een tankstation in Gronau kijken, waar het redelijk druk was. "Een stormloop wil ik het niet noemen maar je moet toch wel een paar minuten wachten op je beurt voordat je kunt gaan tanken", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Heimensen sprak er een automobilist uit Almelo, die vanuit Hengelo naar Gronau gereden is. "We waren daar bij een vriend. Als je rustig rijdt ben je vanuit Almelo hier in een half uurtje. Maar vanuit Hengelo of Enschede ben je er zo." Een andere Nederlandse tanker komt uit Enschede. "Dat is zeven minuten rijden, dat heb ik er wel voor over. Ik tank hier sowieso altijd al, het was al goedkoper."

Grootste prijsverschil

Later vanochtend ging Heimensen naar een tankstation in Denekamp in Nederland, vlak bij de Duitse grens. Daar was het duidelijk rustiger. "Het is uitgestorven", zegt de Nederlandse pomphouder Louis Roeleveld. "Sinds de accijnsverlaging van 1 april liep het echt lekker door. Er zouden nu zo'n vijf, zes auto's hier hebben gestaan."

Een inschatting van de inkomstenderving die hij de komende drie maanden gaat hebben, kan Roeleveld niet maken. "Je kunt nu niet zien wat de impact gaat zijn. We slagen er altijd in een scherpe prijs op de pomp te zetten, maar scherper dan dit lukt niet."

Een groter prijsverschil met Duitsland is er eerder niet geweest, zegt de pomphouder. "We hebben altijd wel iets duurder gezeten, maar dit prijsverschil niet. En de overheid doet niets. Ik zou een gelijk accijnstarief willen over de hele EU."

Goedkoper openbaar vervoer in Duitsland

De Belangenvereniging Tankstations sprak eerder al zorgen uit over de grote prijsverschillen die nu ontstaan en de gevolgen voor Nederlandse pomphouders. "Feitelijk kan je niet concurreren met Duitsland op brandstofprijs", zei Tim Schoenmakers van de vereniging tegen de NOS. "De klant kijkt naar de prijs en gaat ergens anders heen."

Overigens kunnen ook niet-autorijders in Duitsland rekenen op lagere reiskosten: vanaf vandaag geldt daar het '9-euro-ticket', een kaartje waarmee iedereen voor 9 euro per maand het meeste openbaar vervoer kan gebruiken. Alleen in snelle ICE- en intercitytreinen geldt het kaartje niet.