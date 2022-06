Medewerkers op Schiphol krijgen deze zomer 840 euro per maand extra

Werknemers op Schiphol krijgen vanaf morgen een extra beloning voor het werken in de zomer. Ze gaan er 5,25 euro bruto per uur op vooruit. Voor iemand die voltijd werkt, betekent dit 840 euro bruto per maand extra.

Dat heeft Schiphol met vakbonden FNV en CNV Vakmensen afgesproken. Het gaat om zo'n 15.000 mensen die de toeslag krijgen. Het akkoord kost de luchthaven 40 tot 50 miljoen euro.

De zogenoemde zomertoeslag geldt voor beveiligers, schoonmakers, grondafhandeling (check-in, bagage en platform), besloten busvervoer en voor medewerkers die passagiers met beperkte mobiliteit helpen. Ook over de afgelopen meivakantie wordt de toeslag betaald.

De zomertoeslag loopt tot begin september. Daarna komt er voor een deel van de werknemers een toeslag van 1,40 euro per uur. Die geldt voor een jaar en is niet voor medewerkers die de grondafhandeling doen.

Hete zomer

"We hopen dat het akkoord een bijdrage levert aan het aantrekkelijk houden en maken van het werk op Schiphol", zegt Dick Benschop, de hoogste baas van Schiphol.

De afgelopen weken drongen de vakbonden aan op het maken van nieuwe afspraken om het personeel op de luchthaven te ontlasten. "Anders wordt het een hete zomer", waarschuwde FNV-bestuurder Joost van Doesburg vorige maand. In het akkoord is afgesproken dat er voorlopig geen actie wordt gevoerd.

De extra vergoedingen moeten ook helpen om extra personeel aan te trekken, al zeggen de vakbonden dat de tekorten met dit akkoord niet worden opgelost. "Het zal de komende tijd echt nog wel druk zijn op Schiphol", zegt CNV-bestuurder Erik Maas.

'Kwartje gevallen'

De bonden eisten ook meer vaste banen, maar daarover zijn op korte termijn geen afspraken gemaakt. Wel is afgesproken dat er op langere termijn met de bonden gesproken gaat worden over aanbesteding van werk op Schiphol.

In het akkoord zijn naast de toeslagen ook afspraken gemaakt over roosters en werktijden en het vergoeden van woon-werkverkeer.

CNV-bestuurder Erik Maas ziet een verandering bij de luchthaven. "We hebben de problemen talloze keren aangekaart, maar meestal schoof Schiphol de verantwoordelijkheid van zich af naar andere bedrijven. Nu lijkt dan eindelijk het kwartje gevallen."